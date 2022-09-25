Лебедев высказался о целесообразности реванша Емельяненко и Дацика

Экс-чемпион мира по версиям WBA и IBF Денис Лебедев отреагировал на результат боксерского поединка между Александром Емельяненко и Вячеславом Дациком.

Напомним, что на турнире Hardcore Boxing 42-летний спортсмен победил 41-летнего оппонента. Дацик нокаутировал Емельяненко на 13-секунде первого раунда.

«Я не доктор, чтобы говорить был ли это поединок здорового человека против больного. Поражение Александра я предполагал. Реванш в этой истории будет бесполезен. Как зритель считаю, что Hardcore не имеет отношения к боксу», – цитирует Лебедева «ММА Метарейтинг».

Добавим, что сразу после боя Емельяненко потребовал от Дацика реванша.