СУПЕРСЕРИИ - 50 ЛЕТ!Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Лебедев высказался о целесообразности реванша Емельяненко и Дацика

На счету Вячеслава четыре победы в боксе при одном поражении.
25 сентября 2022 14:20
автор: Александр Поволоцкий

Экс-чемпион мира по версиям WBA и IBF Денис Лебедев отреагировал на результат боксерского поединка между Александром Емельяненко и Вячеславом Дациком.

Напомним, что на турнире Hardcore Boxing 42-летний спортсмен победил 41-летнего оппонента. Дацик нокаутировал Емельяненко на 13-секунде первого раунда.

«Я не доктор, чтобы говорить был ли это поединок здорового человека против больного. Поражение Александра я предполагал. Реванш в этой истории будет бесполезен. Как зритель считаю, что Hardcore не имеет отношения к боксу», – цитирует Лебедева «ММА Метарейтинг».

Добавим, что сразу после боя Емельяненко потребовал от Дацика реванша.

источник: Mma.metaratings.ru
Это интересно:
IBA признала правомерность избрания Кремлева на пост главы организация
Ранее он занимал пост генерального секретаря Федерации бокса России.
25.09.2022 14:33
Бокс
Лебедев высказался о целесообразности реванша Емельяненко и Дацика
На счету Вячеслава четыре победы в боксе при одном поражении.
25.09.2022 14:20
Бокс
автор: Александр Поволоцкий
Фьюри призвал Джошуа подписать контракт на очный поединок
Тайсон не потерпел ни одного поражения на профессиональном ринге.
25.09.2022 14:05
Бокс
автор: Александр Поволоцкий
Фьюри – об Усике: Маленький говнюк-средневес! Я засажу ему кулаком прямо в лицо
Британец готов драться с украинским боксером.
25.09.2022 11:14
Бокс
автор: Владислав Корегин
Мейвезер нокаутировал Асакуру в выставочном боксерском поединке
Бой завершился во втором раунде.
25.09.2022 10:00
Бокс
автор: Владислав Корегин
Александр Емельяненко предложил Дацику матч-реванш
Россиянин хочет вновь подраться со своим соперником в промоушене Hardcore Boxing.
25.09.2022 09:28
Бокс
автор: Владислав Корегин
«Все накипело и взорвалось сразу». Дацик объяснил быстрый нокаут в поединке с Емельяненко
Бой завершился на 13-й секунде.
25.09.2022 09:14
Бокс
автор: Владислав Корегин
Дацик отправил Емельяненко в нокаут на первых секундах боксерского поединка
Бой состоялся в рамках турнира Hardcore Boxing.
25.09.2022 08:15
Бокс
автор: Владислав Корегин
Штырков – о поединке Емельяненко и Дацика: На 100% уверен, что Саша заберет бой
Поединок состоится 24 сентября.
24.09.2022 15:19
Бокс
автор: Артур Гичунцев
Дмитрий Кудряшов: Интерес к бою Емельяненко и Дацика больше, чем к мировым поединкам
По словам боксера, зрителей ожидает интересное противостояние.
22.09.2022 21:38
Бокс
автор: Артур Гичунцев
Третий золотой дубль за два месяца! Как Самсонова и Александрова продолжили традицию побеждать в один день
25 сентября с интервалом менее трех часов российские теннисистки выиграли финальные матчи двух разных турниров: Людмила Самсонова стала чемпионкой в Токио, Екатерина Александрова – в Сеуле.
Мужество Роналду и конфуз Испании. Как Португалия вышла в лидеры своей группы Лиги наций
В Лиге наций матчи второй группы принесли неожиданные результаты: чехи были разбиты дома Португалией (0:4), а испанцы проиграли на своем поле швейцарцам (1:2), осложнив борьбу за первое место.
Кондратюк перекрутил четверной на глазах у Трусовой. Чем запомнился первый день контрольных прокатов
В субботу фигуристы сборной России показали в «Мегаспорте» короткие программы, подготовленные к новому сезону.
«Можно говорить про поле не лучшего качества, но…» Бушманов — о невзрачной победе России над Киргизией
Бывший защитник сборной России Евгений Бушманов поделился с «Плеймейкером» впечатлениями от контрольного матча Киргизия - Россия (1:2).
Секрет Валиевой и блюз от Трусовой. Как прошла премьера новых программ лучших фигуристок России
На льду московской арены «Мегаспорт» начались контрольные прокаты национальной сборной – первое топ-событие российского сезона-2022/23.
Немобилизованная сборная. Как Россия чудом вырвала победу в Бишкеке
В первом за 10 месяцев матча наша национальная команда вымучила победу у Киргизии (2:1), разочаровав игрой и отношением к делу.
Как доехать на «товарняке». Почему важно следить за контрольными матчами перед ЧМ-2022
Середина осени - пора, когда большинство неевропейских сборных-участниц чемпионата мира в Катаре проводит товарищеские матчи или «товарняки». Для любителей ставок это ключевой момент для оценки будущих вложений в главный турнир четырехлетия.
Последний мазок художника! Как Федерера проводили из большого тенниса в Лондоне
Знаменитый швейцарец Роджер Федерер завершил карьеру: в прощальном матче на «Кубке Лэйвера» они в паре с Рафаэлем Надалем проиграли в упорной борьбе Фрэнсису Тиафо и Джеку Соку.
Когда уволят Саутгейта? Как Англия с позором покинула элиту Лиги наций
В матче-ремейке финала Евро-2020 англичане снова уступили Италии (0:1) и досрочно покинули высший дивизион Лиги наций.
Все ушли на фронт. Похоже, один футбольный клуб снимется с Кубка России из-за мобилизации
Главный тренер «СтавропольАгроСоюза» Кирилл Эйдельнант неожиданно стал ньюсмейкером пятницы.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика