IBA признала правомерность избрания Кремлева на пост главы организация

Умар Кремлёв сохранил за собой пост президента Международной ассоциации бокса еще на четыре года.

Как сообщает официальный сайт IBA, внеочередной конгресс, который проходит в Ереване, проголосовал против проведения перевыборов. В мае Кремлев был переизбран президентом ассоциации.

Россиянин был единственным претендентом. Кандидатуру Бориса ван дер Ферста из Нидерландов была снята из-за несоответствия требованиям IBA. Он оспорил отстранение в CAS и выиграл дело.

Против проведения новых выборов проголосовали 106 членов конгресса, за — 36, еще четверо воздержались от голосования.

Добавим, что Кремлев возглавляет IBA с декабря 2020 года.