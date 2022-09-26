Глава Hardcore FC обратился к Емельяненко после его поражения от Дацика

Руководитель Hardcore FC Анатолий Сульянов отреагировал на поражение Александра Емельяненко от Вячеслава Дацика в рамках боксерского поединка промоушена, который прошел в Москве на «ЦСКА Арене».

«Саш, мы рядом! Всегда! Главное, чтобы самая важная победа в твоей жизни над дрянью, которая столько лет ее портила, стала окончательной!» - написал функционер в соцсетях.

Напомним, что Дацик нокаутировал своего соперника уже на первых секундах боя.

Дацик выиграл свой шестой боксерский поединок в карьере при двух поражениях. Что касается Емельяненко, то 41-летний россиянин потерпел второе поражение по правилам бокса. Ранее он победил Михаила Кокляева и уступил Хизиру Плиеву.