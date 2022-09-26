СУПЕРСЕРИИ - 50 ЛЕТ!Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Глава Hardcore FC обратился к Емельяненко после его поражения от Дацика

Функционер поддержал бойца.
26 сентября 2022 15:52

Руководитель Hardcore FC Анатолий Сульянов отреагировал на поражение Александра Емельяненко от Вячеслава Дацика в рамках боксерского поединка промоушена, который прошел в Москве на «ЦСКА Арене».

«Саш, мы рядом! Всегда! Главное, чтобы самая важная победа в твоей жизни над дрянью, которая столько лет ее портила, стала окончательной!» - написал функционер в соцсетях.

Напомним, что Дацик нокаутировал своего соперника уже на первых секундах боя.

Дацик выиграл свой шестой боксерский поединок в карьере при двух поражениях. Что касается Емельяненко, то 41-летний россиянин потерпел второе поражение по правилам бокса. Ранее он победил Михаила Кокляева и уступил Хизиру Плиеву.

Это интересно:
Глава Hardcore FC обратился к Емельяненко после его поражения от Дацика
Функционер поддержал бойца.
26.09.2022 15:52
Бокс
Джойс вызвал на поединок Усика после своей победы над Паркером
Уроженец Лондона пока не знает поражений на профессиональном ринге.
25.09.2022 17:37
Бокс
автор: Александр Поволоцкий
IBA признала правомерность избрания Кремлева на пост главы организация
Ранее он занимал пост генерального секретаря Федерации бокса России.
25.09.2022 14:33
Бокс
Лебедев высказался о целесообразности реванша Емельяненко и Дацика
На счету Вячеслава четыре победы в боксе при одном поражении.
25.09.2022 14:20
Бокс
автор: Александр Поволоцкий
Фьюри призвал Джошуа подписать контракт на очный поединок
Тайсон не потерпел ни одного поражения на профессиональном ринге.
25.09.2022 14:05
Бокс
автор: Александр Поволоцкий
Фьюри – об Усике: Маленький говнюк-средневес! Я засажу ему кулаком прямо в лицо
Британец готов драться с украинским боксером.
25.09.2022 11:14
Бокс
автор: Владислав Корегин
Мейвезер нокаутировал Асакуру в выставочном боксерском поединке
Бой завершился во втором раунде.
25.09.2022 10:00
Бокс
автор: Владислав Корегин
Александр Емельяненко предложил Дацику матч-реванш
Россиянин хочет вновь подраться со своим соперником в промоушене Hardcore Boxing.
25.09.2022 09:28
Бокс
автор: Владислав Корегин
«Все накипело и взорвалось сразу». Дацик объяснил быстрый нокаут в поединке с Емельяненко
Бой завершился на 13-й секунде.
25.09.2022 09:14
Бокс
автор: Владислав Корегин
Дацик отправил Емельяненко в нокаут на первых секундах боксерского поединка
Бой состоялся в рамках турнира Hardcore Boxing.
25.09.2022 08:15
Бокс
автор: Владислав Корегин
Лучший способ не опозориться на Евро — не участвовать в нем. Обзор футбольных мемов
Последние новости футбола в картинках и видосиках.
Кузьмич вместо Арнольдовича! Как «Лукойл» назначил «Спартаку» нового руководителя
Не прошло и года, как владелец футбольного клуба «Спартак» нефтяная компания «Лукойл» определилась с новым боссом красно-белых.
Что надо знать туристу-болельщику о ЧМ-2022 в Катаре: валюта, кухня, достопримечательности
Как долететь до Катара, где жить, какую местную еду пробовать и что посмотреть в стране помимо футбола. «Плеймейкер» составил гид для болельщиков, которые собираются в ноябре на Ближний Восток.
Еженедельный розыгрыш «Джекпота» от «Лиги Ставок» 26.09.2022: на кону 5 350 000 рублей!
26 сентября 2022 года состоится очередной розыгрыш акции «Джекпот. Большой куш», которую проводит букмекерская компания «Лига Ставок».
Модрич и Ловрен спасли чемпионов мира от позора. Как Франция едва не вылетела из высшего дивизиона Лиги наций
В Лиге наций завершились групповые турниры в двух квартетах: в «Финал четырех» вышли Хорватия и Нидерланды, в дивизион В вылетели Уэльс и Австрия.
Алиев — чемпион «Мегаспорта»! Как завершились контрольные прокаты сборной России
В Москве сильнейшие фигуристы страны показали публике новые произвольные программы.
Подножка Слуцкому от Евсеева! Как «Рубин» проиграл в Ярославле и едва не вылетел из «зоны РПЛ»
Мучительно сложным получается для Леонида Слуцкого попытка сходу вернуться в элитный дивизион из Первой Лиги, куда, напомним, казанский клуб сенсационного угодил по итогам прошлого чемпионата под руководствам этого же тренера.
На Ходынке «хоронили»… Валиеву. Почему Камила каталась в черном, без суперпрыжков, а потом плакала
В Москве продолжаются контрольные прокаты сборной России. В воскресенье лучшие фигуристки страны исполняли новые произвольные программы.
Третий золотой дубль за два месяца! Как Самсонова и Александрова продолжили традицию побеждать в один день
25 сентября с интервалом менее трех часов российские теннисистки выиграли финальные матчи двух разных турниров: Людмила Самсонова стала чемпионкой в Токио, Екатерина Александрова – в Сеуле.
Мужество Роналду и конфуз Испании. Как Португалия вышла в лидеры своей группы Лиги наций
В Лиге наций матчи второй группы принесли неожиданные результаты: чехи были разбиты дома Португалией (0:4), а испанцы проиграли на своем поле швейцарцам (1:2), осложнив борьбу за первое место.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика