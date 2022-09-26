Фьюри заявил, что его поединок с Джошуа сорвался

Британский боксер Тайсон Фьюри в своих соцсетях рассказал о том, что поединок с его соотечественником Энтони Джошуа был сорван.

Ранее сообщалось, что Джошуа не хочет драться с Фьюри. При этом Тайсон проведет поединок с другим боксером, который уже дал согласие на бой.

– Что ж ребята, это официально, судный день наступил и закончился. Уже пять часов вечера, а контракт не подписан. Для Джошуа все официально закончено. Забудь о бое, идиот, трус, мешок дерьма и бодибилдер. Я всегда знал, что у него нет мужества, чтобы сразиться с Цыганским королем, – написал Фьюри.

Недавно в СМИ появлялась информация о том, что бой между Фьюри и Джошуа может состояться 3 декабря в Кардиффе (Уэльс). На счету Тайсона 32 победы и один ничейный результат, а у Энтони – 24 выигрыша и три проигрыша.