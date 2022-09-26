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Промоутер Фьюри заявил, что поединок с Джошуа все еще возможен

Ранее Тайсон сообщил, что его бой с Энтони не состоится.
26 сентября 2022 23:20
автор: Владислав Корегин

Фрэнк Уоррен, промоутер британского боксера Тайсона Фьюри, отреагировал на слова его клиента о том, что бой с соотечественником Энтони Джошуа сорвался.

Ранее Фьюри заявил, что контракт на поединок все еще не подписан. При этом он добавил, что для Энтони «все официально закончено».

– Мы постараемся договориться сегодня. Мы упорно работаем, чтобы добиться соглашения. Тайсон сказал мне, чего он хочет. Они получили контракт десять дней назад, и он потерял терпение. Мы пытаемся сделать все возможное, и сегодня у нас получилась хорошая встреча, так что поглядим, как все сложится, – цитируют Уоррена британские СМИ.

Недавно в СМИ появлялась информация о том, что бой между Фьюри и Джошуа может состояться 3 декабря в Кардиффе (Уэльс). В профессиональном ринге на счету Тайсона 32 победы и один ничейный результат, а у Энтони – 24 выигрыша и три проигрыша.

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