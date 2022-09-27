Тайсон Фьюри хочет провести поединок с Мануэлем Чарром

Британский боксер Тайсон Фьюри рассказал о своем желании подраться с немцем сирийского происхождения Мануэлем Чарром.

Ранее Тайсон заявил о срыве его поединка с соотечественником Энтони Джошуа.

– С нетерпением жду боя с человеком, который хочет драться, у которого есть огонь и желание. Сражался с лучшими бойцами и теперь снова на подъеме! Давай, Чарр, – написал Фьюри в своих соцсетях.

Отметим, что в своей карьере 34-летний Фьюри одержал 32 победы и один ничейный результат. Что касается Чарра, то на счету 37-летнего спортсмена 31 победа и четыре поражения.