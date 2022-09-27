СУПЕРСЕРИИ - 50 ЛЕТ!Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Тайсон Фьюри хочет провести поединок с Мануэлем Чарром

Ранее британец сообщил, что его бой с Энтони Джошуа сорвался.
27 сентября 2022 11:16
автор: Владислав Корегин

Британский боксер Тайсон Фьюри рассказал о своем желании подраться с немцем сирийского происхождения Мануэлем Чарром.

Ранее Тайсон заявил о срыве его поединка с соотечественником Энтони Джошуа.

– С нетерпением жду боя с человеком, который хочет драться, у которого есть огонь и желание. Сражался с лучшими бойцами и теперь снова на подъеме! Давай, Чарр, – написал Фьюри в своих соцсетях.

Отметим, что в своей карьере 34-летний Фьюри одержал 32 победы и один ничейный результат. Что касается Чарра, то на счету 37-летнего спортсмена 31 победа и четыре поражения.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Промоутер Фьюри заявил, что поединок с Джошуа все еще возможен
Ранее Тайсон сообщил, что его бой с Энтони не состоится.
26.09.2022 23:20
Бокс
автор: Владислав Корегин
Фьюри заявил, что его поединок с Джошуа сорвался
Изначально планировалось, что бой между спортсменами пройдет 3 декабря в Уэльсе.
26.09.2022 20:58
Бокс
автор: Владислав Корегин
Глава Hardcore FC обратился к Емельяненко после его поражения от Дацика
Функционер поддержал бойца.
26.09.2022 15:52
Бокс
Джойс вызвал на поединок Усика после своей победы над Паркером
Уроженец Лондона пока не знает поражений на профессиональном ринге.
25.09.2022 17:37
Бокс
автор: Александр Поволоцкий
IBA признала правомерность избрания Кремлева на пост главы организация
Ранее он занимал пост генерального секретаря Федерации бокса России.
25.09.2022 14:33
Бокс
Лебедев высказался о целесообразности реванша Емельяненко и Дацика
На счету Вячеслава четыре победы в боксе при одном поражении.
25.09.2022 14:20
Бокс
автор: Александр Поволоцкий
Фьюри призвал Джошуа подписать контракт на очный поединок
Тайсон не потерпел ни одного поражения на профессиональном ринге.
25.09.2022 14:05
Бокс
автор: Александр Поволоцкий
Фьюри – об Усике: Маленький говнюк-средневес! Я засажу ему кулаком прямо в лицо
Британец готов драться с украинским боксером.
25.09.2022 11:14
Бокс
автор: Владислав Корегин
Мейвезер нокаутировал Асакуру в выставочном боксерском поединке
Бой завершился во втором раунде.
25.09.2022 10:00
Бокс
автор: Владислав Корегин
Италия — в «Финале четырех», Англия и Германия — с шестью голами за тайм! Яркая развязка в главной группе Лиги наций
В группе 3 сильнейшего дивизиона Лиги наций венгры не смогли удержать лидерство, проиграв в заключительном туре Италии (0:2), а англичане благодаря суперкамбэку с Германией (3:3), возможно, спасли Гарета Саутгейта от отставки.
«Не боюсь, что игроки получат повестки. Это жизнь». Сергей Федоров — после победы ЦСКА в дерби
Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров после победы над «Спартаком» (3:2 ОТ) в матче КХЛ посетовал на то, что его команда не реализовала все моменты.
Частичная мобилизация «по Федорову». Как ЦСКА победил «Спартак» благодаря камбэку лидеров
Два очка Антона Слепышева и гол Константина Окулова принесли ЦСКА победу в овертайме главного столичного дерби со «Спартаком» (3:2) в матче чемпионата КХЛ.
Хватит рыдать о Пекине, она еще всё выиграет! Что не так с новой программой Валиевой
Выходные прошли, наступила новая неделя, а в стране и за ее пределами продолжают обсуждать воскресную произвольную программу Камилы Валиевой на контрольных прокатах сборной России.
Лучший способ не опозориться на Евро — не участвовать в нем. Обзор футбольных мемов
Последние новости футбола в картинках и видосиках.
Кузьмич вместо Арнольдовича! Как «Лукойл» назначил «Спартаку» нового руководителя
Не прошло и года, как владелец футбольного клуба «Спартак» нефтяная компания «Лукойл» определилась с новым боссом красно-белых.
Что надо знать туристу-болельщику о ЧМ-2022 в Катаре: валюта, кухня, достопримечательности
Как долететь до Катара, где жить, какую местную еду пробовать и что посмотреть в стране помимо футбола. «Плеймейкер» составил гид для болельщиков, которые собираются в ноябре на Ближний Восток.
Еженедельный розыгрыш «Джекпота» от «Лиги Ставок» 26.09.2022: на кону 5 350 000 рублей!
26 сентября 2022 года состоится очередной розыгрыш акции «Джекпот. Большой куш», которую проводит букмекерская компания «Лига Ставок».
Модрич и Ловрен спасли чемпионов мира от позора. Как Франция едва не вылетела из высшего дивизиона Лиги наций
В Лиге наций завершились групповые турниры в двух квартетах: в «Финал четырех» вышли Хорватия и Нидерланды, в дивизион В вылетели Уэльс и Австрия.
Алиев — чемпион «Мегаспорта»! Как завершились контрольные прокаты сборной России
В Москве сильнейшие фигуристы страны показали публике новые произвольные программы.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика