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Усик задумался о завершении карьеры

Украинский боксер ставит во главу угла свою семью.
27 сентября 2022 21:23
автор: Максим Скороходов

Чемпион мира в тяжелом весе в трех боксерских организациях украинец Александр Усик признался, что думает о завершении карьеры.

«Тайсон Фьюри сказал, что он король всех королей, и он будет бить и убивать любого, он называет всех бомжами. Я хочу драться с ним, но в данный момент я не думаю о Фьюри.

Я просто хочу отдохнуть. Я хочу наслаждаться домашним уютом, просто расслабиться и быть счастливым. Или заняться своим садом, починить электричество в доме.

Говоря о своей будущей пенсии, я думаю об этом и говорю об этом со своими сыновьями. Я очень хочу провести бой на Олимпийском стадионе в Киеве, бой там может стать тем моментом, когда я буду готов завершить карьеру.

Мой сын Кирилл спрашивает меня: «Когда ты станешь абсолютным чемпионом мира, то больше не будешь драться?» Я знаю, что он беспокоится обо мне. Может быть, сейчас то время, когда я должен уделить все свое внимание своей семье» - сказал Усик британским журналистам.

Напомним, Фьюри – чемпион мира в тяжелом весе по версии WBC, а Усик является обладателем титулов по версиям WBA Super, IBF и WBO. К слову, оба боксера не знают поражений на профессиональной арене.

источник: «Советский спорт»
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