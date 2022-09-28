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Магомед Исмаилов: У Емельяненко была правильная стратегия, но он не придерживался ее в бое с Дациком

Поединок прошел в Москве.
28 сентября 2022 20:44
автор: Александр Поволоцкий

Российский боец ММА Магомед Исмаилов считает, что Александр Емельяненко не придерживался плана на боксерский поединок против Вячеслава Дацика.

Напомним, что на турнире Hardcore Boxing 42-летний спортсмен победил 41-летнего оппонента. Дацик нокаутировал Емельяненко на 13-секунде первого раунда.

«У него есть вот это, когда он сразу хочет порешать вопрос. Но с Дациком не стоило. Изначально была неправильная стратегия на бой. Я знаю, что у них была правильная стратегия, но он не придерживался ее во время боя», – цитирует Исмаилова «ММА Метарейтинг».

Дацик выиграл свой шестой боксерский поединок в карьере при двух поражениях. Что касается Емельяненко, то 41-летний россиянин потерпел второе поражение по правилам бокса.

источник: Mma.metaratings.ru
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Поединок прошел в Москве.
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