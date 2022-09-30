Глава Международной ассоциации бокса призвал допустить россиян до международных турниров

Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев призвал допустить российских и белорусских спортсменов до международных соревнованиях.

«Пришло время разрешить спортсменам из России и Белоруссии участвовать во всех официальных соревнованиях по своим видам спорта, представляя свои страны», - приводит слова функционера пресс-служба IBA.

Напомним, что ранее ряд международных организаций отстранила российских и белорусских атлетов от международных турниров из-за политической ситуации в мире. Помимо этого, Россия была лишена права проведения нескольких крупных турниров.