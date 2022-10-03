Менеджер Усика осторожно высказался по поводу даты боя с Фьюри: Не вините нашу команду

Менеджер украинского боксера Александра Усика Эгис Климас рассказал, когда его клиент сможет принять вызов чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсона Фьюри.

«Надеюсь, все сложится. Посмотрим, как будет. Я слышал, что Фьюри хочет провести бой 3 декабря. С этим у нас нет больших проблем. Но, с другой стороны, это бокс, и всякое может случиться: в дело может вмешаться перелом и тому подобные вещи, так что трудно предсказать, но, скрестив пальцы, мы будем готовы на 100 процентов. Так что, если бой не состоится, не вините нашу команду», - приводит слова Климаса зарубежная пресса.

Напомним, в апреле 2022 года Фьюри объявил о завершении своей профессиональной карьеры. Однако затем уже дважды возобновлял ее. В последний раз спортсмен дал понять, что планирует провести поединок против Усика.