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Менеджер Усика осторожно высказался по поводу даты боя с Фьюри: Не вините нашу команду

Поединок может пройти в этом году.
03 октября 2022 14:00
автор: Александр Шульгин

Менеджер украинского боксера Александра Усика Эгис Климас рассказал, когда его клиент сможет принять вызов чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC Тайсона Фьюри.

«Надеюсь, все сложится. Посмотрим, как будет. Я слышал, что Фьюри хочет провести бой 3 декабря. С этим у нас нет больших проблем. Но, с другой стороны, это бокс, и всякое может случиться: в дело может вмешаться перелом и тому подобные вещи, так что трудно предсказать, но, скрестив пальцы, мы будем готовы на 100 процентов. Так что, если бой не состоится, не вините нашу команду», - приводит слова Климаса зарубежная пресса.

Напомним, в апреле 2022 года Фьюри объявил о завершении своей профессиональной карьеры. Однако затем уже дважды возобновлял ее. В последний раз спортсмен дал понять, что планирует провести поединок против Усика.

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