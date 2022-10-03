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Уайлдер собирается завершить карьеру через три года

За это время американец собирается провести от шести до девяти боев.
03 октября 2022 20:38
автор: Максим Скороходов

Экс-чемпион мира в тяжелом весе Деонтей Уайлдер рассказал, когда планирует завершить карьеру.

- Я думаю, что протяну еще три годам, это, вероятно, девять боев. Может, шесть. Кто знает? Обо мне так много информации в медиа, и многое из этого неправда. Все хотят быть первыми вместо того, чтобы быть честными, - приводит слова боксера американское СМИ.

15 октября Уайлдер встретится на ринге с финном Робертом Хелениусом, поединок пройдет в Бруклине.

36-летний американец провел 45 профессиональных боев, в которых одержал 42 победы (41 - нокаутом), потерпел два поражения и один раз довольствовался ничьей.

источник: «Советский спорт»
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За это время американец собирается провести от шести до девяти боев.
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