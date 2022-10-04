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Бой между Фьюри и Джошуа отменен

Представители Энтони обвиняют в срыве сторону Тайсона.
04 октября 2022 13:36
автор: Александр Шульгин

Поединок между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа, скорее всего, не состоится. Об этом сообщил представитель Джошуа Эдди Хирн.

«Насколько нам известно, бой отменен, но мы были бы рады продолжить переговоры. На наш взгляд, Фьюри не будет драться с Энтони Джошуа. Нам сказали, что мы не уложились в дедлайн для подписания контракта. Мы отправили окончательный вариант контракта. Они сказали, что бой не состоится. Мы еще открыты для переговоров, но мы не собираемся играть в игры с парнем, который публично называет Энтони придурком, говорит, что все кончено, а затем просит подписать контракт», - приводит слова Хирна зарубежная пресса.

Напомним, в апреле 2022 года Фьюри объявил о завершении своей профессиональной карьеры. Однако затем уже дважды возобновлял ее. В последний раз спортсмен дал понять, что планирует провести поединок против Усика.

Ориентировочно британец и украинец встретятся на ринге 3 декабря.

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