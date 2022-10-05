Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Мехонцев рассказал, как на ЧР отреагировали на новость о допуске боксеров к международным стартам

Ближайший чемпионат мира пройдет в 2023 году в Ташкенте.
05 октября 2022 14:47
автор: Александр Поволоцкий

Олимпийский чемпион Егор Мехонцев отреагировал на новость о том, что решение IBA сняла запрет на выступление российских и белорусских боксеров на международных соревнованиях.

Таким образом, организация отменила свое предыдущее постановление.

«Очень надеялся, что наши спортсмены и мои младшие товарищи выступят для начала на чемпионате мира, а затем смогут участвовать в отборе и на Олимпийские игры. Это очень приятная новость для нашего спорта, которая воодушевит всех спортсменов. Сейчас я нахожусь на чемпионате России по боксу в Чите, где эту новость объявили по громкоговорителю в зале, и ее встретили овациями», – цитирует Мехонцева »MMA Метарейтинг».

Напомним, что IBA возглавляет россиянин Умар Кремлев.

источник: Mma.metaratings.ru
Это интересно:
Дмитрий Свищев: Надеемся, что примеру IBA последуют другие федерации
05.10.2022 15:20
Бокс
автор: Александр Поволоцкий
Мехонцев рассказал, как на ЧР отреагировали на новость о допуске боксеров к международным стартам
Ближайший чемпионат мира пройдет в 2023 году в Ташкенте.
05.10.2022 14:47
Бокс
автор: Александр Поволоцкий
IBA отменила отстранение боксеров из России и Белоруссии
Организацию возглавляет россиянин.
05.10.2022 14:15
Бокс
автор: Александр Поволоцкий
Бой между Фьюри и Джошуа отменен
Представители Энтони обвиняют в срыве сторону Тайсона.
04.10.2022 13:36
Бокс
автор: Александр Шульгин
Уайлдер собирается завершить карьеру через три года
За это время американец собирается провести от шести до девяти боев.
03.10.2022 20:38
Бокс
автор: Максим Скороходов
Менеджер Усика осторожно высказался по поводу даты боя с Фьюри: Не вините нашу команду
Поединок может пройти в этом году.
03.10.2022 14:00
Бокс
автор: Александр Шульгин
Фьюри приступил к тренировкам в рамках подготовки к следующему поединку (фото)
Британец хочет провести бой с Александром Усиком.
03.10.2022 13:16
Бокс
автор: Александр Шульгин
Глава Международной ассоциации бокса призвал допустить россиян до международных турниров
Отечественные спортсмены отстранены от соревнований из-за политической ситуации в мире.
30.09.2022 20:27
Бокс
Магомед Исмаилов: У Емельяненко была правильная стратегия, но он не придерживался ее в бое с Дациком
Поединок прошел в Москве.
28.09.2022 20:44
Бокс
автор: Александр Поволоцкий
Усик задумался о завершении карьеры
Украинский боксер ставит во главу угла свою семью.
27.09.2022 21:23
Бокс
автор: Максим Скороходов
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика