Мехонцев рассказал, как на ЧР отреагировали на новость о допуске боксеров к международным стартам

Олимпийский чемпион Егор Мехонцев отреагировал на новость о том, что решение IBA сняла запрет на выступление российских и белорусских боксеров на международных соревнованиях.

Таким образом, организация отменила свое предыдущее постановление.

«Очень надеялся, что наши спортсмены и мои младшие товарищи выступят для начала на чемпионате мира, а затем смогут участвовать в отборе и на Олимпийские игры. Это очень приятная новость для нашего спорта, которая воодушевит всех спортсменов. Сейчас я нахожусь на чемпионате России по боксу в Чите, где эту новость объявили по громкоговорителю в зале, и ее встретили овациями», – цитирует Мехонцева »MMA Метарейтинг».

Напомним, что IBA возглавляет россиянин Умар Кремлев.