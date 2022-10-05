Дмитрий Свищев: Надеемся, что примеру IBA последуют другие федерации

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев отреагировал на решение совета директоров IBA допустить боксеров из России и Белоруссии к соревнованиям.

Ранее стало известно, что спортсмены из РФ буду выступать под своим флагом на турнирах организации.

«Наконец-то международными федерациями начали приниматься правильные решения. Других решений и не должно быть. Мы надеемся, что примеру IBA последуют другие федерации. Многие ждали, когда кто-то выступит пионером», – цитирует Свищева «ММА Метарейтинг».

Напомним, что действующим президентом IBA является россиянин Умар Кремлев.