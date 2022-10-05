Николая Валуев: IBA приняла судьбоносное решение

Экс-чемпион мира по боксу Николай Валуев прокомментировал решение Международной ассоциации бокса (IBA) разрешить спортсменам из России и Белоруссии принимать участие в соревнованиях под эгидой организации.

«Мы можем только рукоплескать IBA, которая приняла столь судьбоносное решение. Поздравляю всех боксеров. Пока мировые ассоциации и федерации смотрят в рот мировому гегемону, США, ситуация не переломится», - приводит слова Валуева Mma.metaratings.ru.

В IBA заявили об убеждении в том, что политика не должна оказывать влияния на спорт.

Добавим, что ранее пост президента Международной ассоциации бокса сохранил россиянин Умар Кремлев.