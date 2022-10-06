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Промоутер Фьюри назвал приблизительную дату его боя с Усиком

Менеджер уверен, что поединок двух тяжеловесов состоится.
06 октября 2022 15:40
автор: Максим Скороходов

Промоутер ирландского боксера Тайсона Фьюри Боб Арум уверен, что его клиент проведет бой за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе против украинца Александра Усика.

«Я ежедневно поддерживаю связь с Эгисом Климасом, менеджером Усика, потому что он также ведет дела других спортсменов, с которыми мы сотрудничаем.

Климас ищет место для проведения боя, он пройдет в последней неделе февраля или первой неделе марта», - сказал Арум американским журналистам.

Напомним, Фьюри – чемпион мира в тяжелом весе по версии WBC, а Усик является обладателем титулов по версиям WBA Super, IBF и WBO. К слову, оба боксера не знают поражений на профессиональной арене.

источник: «Советский спорт»
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