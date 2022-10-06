Финны и шведы приняли решение бойкотировать боксерские турниры с участием россиян

Президент боксерской ассоциации Швеции Пер-Аксель Шехольм возмущен решением Международной федерации бокса допустить россиян и белорусов до международных соревнований.

«Это совершенно неприемлемо. Одна группа лиц выступает за демократию, другая - не заботится о демократии и идет своим путем. Мы не можем участвовать в соревнованиях, куда будут допущены российские и белорусские боксеры. И, насколько я понимаю, Испании тоже не будет, и большая часть Западной Европы против этого», - приводит слова Шехольма шведская пресса.

Напомним, накануне стало известно о том, что российские и белорусские боксеры не только допущены до участия в международных турнирах, но и будут представлять на них свои страны, а не выступать в нейтральном статусе.

В то же время снятие санкций не распространяется на Олимпийские игры, поскольку их организацией и проведением занимается МОК.