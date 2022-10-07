Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Рой Джонс-младший попросил МОК доверится руководству IBA

Бокс могут исключить из программы Олимпийских игр.
07 октября 2022 17:13
автор: Максим Скороходов

Экс-чемпион мира по боксу Рой Джонс-младший обратился к Международному олимпийскому комитету, который хочет исключить его вид спорта из программы Игр-2028.

«Исключать бокс из программы Игр — нонсенс, это не меньше, чем преступление. Мы все знаем, кто вызвал такую плачевную ситуацию, предыдущий президент IBA. Годы правления его режима были отмечены коррупцией и предвзятыми решениями, именно он привел организацию к краху. Недопустимо обвинять IBA и ее нынешнее руководство, которые протянули руку боксу в самый трудный момент его истории. Они не ведут пустых разговоров, а действуют. Я убежден, что IBA находится на правильном пути. Пусть организация работает. Пусть прошлое останется в прошлом! Я очень надеюсь, что МОК пересмотрит свое отношение к ситуации и будет сотрудничать. Я призываю МОК держать ухо востро и прислушиваться к боксерскому сообществу, которое требует прозрачных решений», - написал Джонс в социальной сети.

Добавим, что из-за кризиса в управлении и финансах в Международной ассоциацией бокса, ее уже отстранили от олимпийской квалификации Игр в Париже.

Напомним, ранее IBA допустила до своих турниров российских и белорусских спортсменов.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Рой Джонс-младший попросил МОК доверится руководству IBA
Бокс могут исключить из программы Олимпийских игр.
07.10.2022 17:13
Бокс
автор: Максим Скороходов
Финны и шведы приняли решение бойкотировать боксерские турниры с участием россиян
Национальные спортивные федерации стран Западной Европы не хотят принимать решение о допуске российских спортсменов к международным стартам.
06.10.2022 22:14
Бокс
автор: Александр Шульгин
Промоутер Фьюри назвал приблизительную дату его боя с Усиком
Менеджер уверен, что поединок двух тяжеловесов состоится.
06.10.2022 15:40
Бокс
автор: Максим Скороходов
Николая Валуев: IBA приняла судьбоносное решение
Российские боксеры вернутся на мировую арену.
05.10.2022 15:54
Бокс
автор: Максим Скороходов
Дмитрий Свищев: Надеемся, что примеру IBA последуют другие федерации
05.10.2022 15:20
Бокс
автор: Александр Поволоцкий
Мехонцев рассказал, как на ЧР отреагировали на новость о допуске боксеров к международным стартам
Ближайший чемпионат мира пройдет в 2023 году в Ташкенте.
05.10.2022 14:47
Бокс
автор: Александр Поволоцкий
IBA отменила отстранение боксеров из России и Белоруссии
Организацию возглавляет россиянин.
05.10.2022 14:15
Бокс
автор: Александр Поволоцкий
Бой между Фьюри и Джошуа отменен
Представители Энтони обвиняют в срыве сторону Тайсона.
04.10.2022 13:36
Бокс
автор: Александр Шульгин
Уайлдер собирается завершить карьеру через три года
За это время американец собирается провести от шести до девяти боев.
03.10.2022 20:38
Бокс
автор: Максим Скороходов
Менеджер Усика осторожно высказался по поводу даты боя с Фьюри: Не вините нашу команду
Поединок может пройти в этом году.
03.10.2022 14:00
Бокс
автор: Александр Шульгин
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика