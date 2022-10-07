Рой Джонс-младший попросил МОК доверится руководству IBA

Экс-чемпион мира по боксу Рой Джонс-младший обратился к Международному олимпийскому комитету, который хочет исключить его вид спорта из программы Игр-2028.

«Исключать бокс из программы Игр — нонсенс, это не меньше, чем преступление. Мы все знаем, кто вызвал такую плачевную ситуацию, предыдущий президент IBA. Годы правления его режима были отмечены коррупцией и предвзятыми решениями, именно он привел организацию к краху. Недопустимо обвинять IBA и ее нынешнее руководство, которые протянули руку боксу в самый трудный момент его истории. Они не ведут пустых разговоров, а действуют. Я убежден, что IBA находится на правильном пути. Пусть организация работает. Пусть прошлое останется в прошлом! Я очень надеюсь, что МОК пересмотрит свое отношение к ситуации и будет сотрудничать. Я призываю МОК держать ухо востро и прислушиваться к боксерскому сообществу, которое требует прозрачных решений», - написал Джонс в социальной сети.

Добавим, что из-за кризиса в управлении и финансах в Международной ассоциацией бокса, ее уже отстранили от олимпийской квалификации Игр в Париже.

Напомним, ранее IBA допустила до своих турниров российских и белорусских спортсменов.