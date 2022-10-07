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Мейвезер может провести два боя с Макгрегором за рекордный гонорар

Ранее соперники встречались друг с другом в августе 2017 года.
07 октября 2022 20:46
автор: Александр Бойченко

Непобежденный американский боксер Флойд Мейвезер ведет переговоры с экс-чемпионом UFC в легком весе Конором Макгрегором о проведении двух боев - по правилам бокса и ММА за рекордный гонорар - 1,5 миллиарда долларов.

По информации английских СМИ, команда Мейвезера ведет переговоры с командой звезды UFC о сделке на два боя, в рамках которой пара снова встретится на боксерском ринге, а затем сразится по правилам ММА. Это будет первый бой 45-летнего Мейвезера в смешанных единоборствах.

Оба боя не будут выставочными, их результаты войдут в статистику американца.

Напомним, что первый бой между соперниками состоялся 26 августа 2017 года в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Тогда победу одержал Мейвезер техническим нокаутом в десятом раунде. Для него это была 50 победа на профессиональном ринге (50-0).

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Мейвезер может провести два боя с Макгрегором за рекордный гонорар
Ранее соперники встречались друг с другом в августе 2017 года.
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