Мейвезер может провести два боя с Макгрегором за рекордный гонорар

Непобежденный американский боксер Флойд Мейвезер ведет переговоры с экс-чемпионом UFC в легком весе Конором Макгрегором о проведении двух боев - по правилам бокса и ММА за рекордный гонорар - 1,5 миллиарда долларов.

По информации английских СМИ, команда Мейвезера ведет переговоры с командой звезды UFC о сделке на два боя, в рамках которой пара снова встретится на боксерском ринге, а затем сразится по правилам ММА. Это будет первый бой 45-летнего Мейвезера в смешанных единоборствах.

Оба боя не будут выставочными, их результаты войдут в статистику американца.

Напомним, что первый бой между соперниками состоялся 26 августа 2017 года в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Тогда победу одержал Мейвезер техническим нокаутом в десятом раунде. Для него это была 50 победа на профессиональном ринге (50-0).