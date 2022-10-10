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Фьюри признался, что боится бросить бокс

Непобедимый спортсмен несколько раз пытался завершить карьеру.
10 октября 2022 12:58
автор: Максим Скороходов

Чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версии WBC Тайсон Фьюри сделал признание.

- Я не могу бросить бокс. Может быть, есть врач, или психолог, или кто-то еще, кто действительно мог бы мне помочь, потому что думаю, что мне нужна психологическая помощь, чтобы отпустить бокс. Если вы спросите меня сегодня, для чего я боксирую, то я отвечу, что у меня нет целей или амбиций. Я дерусь, потому что чувствую, что мне нужен бокс, чтобы сохранить рассудок. Каждый день я борюсь за выживание.

Я не знаю, смогу ли я выжить без профессионального бокса. Я был в отпуске четыре месяца, но тренировался в боксерском зале два раза в день, семь дней в неделю. Я не могу перестать тренироваться, поэтому мне, можно сказать жаль «Цыганского короля», - приводит слова Фьюри Telecom Asia Sport.

Ранее в СМИ появилась информация, что Фьюри в декабре может провести бой с британцем Дереком Чисорой.

В апреле 2022 года Фьюри объявил о завершении своей профессиональной карьеры. Однако затем уже дважды возобновлял ее.

источник: Telecom Asia Sport
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