Глава IBA Кремлев призвал вернуть на мировую арену россиян и белорусов во всех видах спорта

Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев призвал МОК и другие организации отменить изоляцию российских и белорусских спортсменов.

5 октября IBA сняла ограничения, введенные на представителей данных стран.

«IBA сделала первый шаг к равным возможностям и восстановлении справедливости. Еще раз хочу сказать: спорт вне политики. Мы не должны иметь ничего общего с политическими играми.

МОК должен пересмотреть свой подход ко всем спортсменам. Решение об исключении некоторых из них по национальному признаку противоречит принципам олимпийского движения, оно наносит ущерб всем видам спорта. Я призываю МОК изменить данную политику.

Хочу обратиться ко всему международному спортивному сообществу: пусть соревнуются все спортсмены. Они не политические инструменты и не должны страдать из-за политики», - приводит слова Кремлева пресс-служба IBA.

Добавим, что за отмены отстранения российских и белорусских боксеров голосовал совет директоров IBA.