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Глава IBA Кремлев призвал вернуть на мировую арену россиян и белорусов во всех видах спорта

Бокс последовал принципу «спорт вне политики».
12 октября 2022 20:06
автор: Максим Скороходов

Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев призвал МОК и другие организации отменить изоляцию российских и белорусских спортсменов.

5 октября IBA сняла ограничения, введенные на представителей данных стран.

«IBA сделала первый шаг к равным возможностям и восстановлении справедливости. Еще раз хочу сказать: спорт вне политики. Мы не должны иметь ничего общего с политическими играми.

МОК должен пересмотреть свой подход ко всем спортсменам. Решение об исключении некоторых из них по национальному признаку противоречит принципам олимпийского движения, оно наносит ущерб всем видам спорта. Я призываю МОК изменить данную политику.

Хочу обратиться ко всему международному спортивному сообществу: пусть соревнуются все спортсмены. Они не политические инструменты и не должны страдать из-за политики», - приводит слова Кремлева пресс-служба IBA.

Добавим, что за отмены отстранения российских и белорусских боксеров голосовал совет директоров IBA.

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Глава IBA Кремлев призвал вернуть на мировую арену россиян и белорусов во всех видах спорта
Бокс последовал принципу «спорт вне политики».
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