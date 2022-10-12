Уайлдер объяснил, почему Джошуа не добился успеха в реванше с Усиком

Экс-чемпион мира Деонтей Уайлдер прокомментировал победу Александра Усика над Энтони Джошуа в реванше.

«Я почувствовал, что Джошуа был слишком осторожен. Мне кажется, что у него серьезные проблемы с выносливостью. Думаю, что он не решался на размены из-за этого», - приводит слова спортсмена зарубежная пресса.

Напомним, что на кону стояли титулы WBA Super, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе, которыми владеет украинский боксер. Поединок продлился все 12 раундов – судьи раздельным решением отдали победу Усику со счетом 113:115, 115:113, 116:112.

Таким образом, Усик выиграл свой 20-й бой в карьере и не потерпел ни одного поражения. Что касается Джошуа, то на счету 32-летнего спортсмена 24 победы и три поражения.