Уайлдер нокаутировал Хелениуса в первом раунде

В Нью-Йорке в главном событии сошлись американец Деонтей Уайлдер и финн Роберт Хелениус. Бой завершился в первом раунде после того, как Уайлдер нокаутировал соперника.

Таким образом, эта победа позволила Уайлдеру стать претендентом на титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Она стала первой для американца после двух поражений от Тайсона Фьюри, потеряв пояс WBC.

На счету 36-летнего Уайлдера 43 победы (42 нокаутом), 2 поражения и 1 ничья. 34-летний Хелениус потерпел 4-е поражение в карьере при 31 победе (20 нокаутом).