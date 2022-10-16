Уайлдер считает, что его победа нокаутом над Хелениусом напугает Усика

Американский боксер-тяжеловес Деонтей Уайлдер поделился мнением о возможном поединке с украинцем Александром Усиком.

«Я слышал разговоры об Усике, но его нет в здании. Знаете, как это бывает. Люди говорят, что хотят получить бой со мной, а потом приходят на мои бои, видят сокрушительный нокаут и передумывают драться. Таких случаев было уже немало», - сказал Уайлдер на пресс-конференции.

Накануне в Нью-Йорке в главном событии сошлись Уайлдер и финн Роберт Хелениус. Бой завершился в первом раунде после того, как Уайлдер нокаутировал соперника.

Эта победа позволила Уайлдеру стать претендентом на титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC). Она стала первой для американца после двух поражений от Тайсона Фьюри, потеряв пояс WBC.