Деонтей Уайлдер проведет бой с Энди Руисом в 2023 году

Всемирный боксерский совет (WBC) в ближайшее время должен утвердить поединок между бывшим чемпионом в тяжелом весе Деонтеем Уайлдером и Энди Руисом-младшим. Об этом сообщает журналист Майкл Бенсон.

По данным источника, бой должен пройти в 2023 году. Победитель поединка станет обязательным претендентом на чемпионский пояс по версии WBC, которым на данный момент обладает непобежденный британский боксер Тайсон Фьюри.

Напомним, что Уайлдер в своем последнем поединке в ночь на 16 октября нокаутировал Роберта Хелениуса в первом раунде.