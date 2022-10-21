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Российский боксер Аванесян получил чемпионский бой в полусреднем весе

Соперником 34-летнего россиянина будет Теренс Кроуфорд.
21 октября 2022 19:57
автор: Максим Скороходов

Российский боксер Давид Авaнесян подписал контракт на бой с чемпионом WBO в полусреднем весе с американцем Теренсом Кроуфордом.

Поединок пройдет 10 декабря в Омахе.

Изначально Кроуфорд должен был драться с соотечественником Эрролом Спенсом, который так и не подписал нужные бумаги, поэтому организация нашла чемпиону нового соперника.

«Давид Аванесян — очень сложная задача. Он выиграл нокаутом шесть раз подряд, этот парень опасен. После Аванесяна мой план остается прежним: надрать задницу Эрролу Спенсу», - сказал Кроуфорд американским журналистам.

Кроуфорд непобедим на профессиональном ринге, в своих 38 победных боях он 29 раз выиграл нокаутом.

На счету Аванесяна 29 побед (17 нокаутов), три поражения и одна ничья.

источник: «Советский спорт»
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