Российский боксер Аванесян получил чемпионский бой в полусреднем весе

Российский боксер Давид Авaнесян подписал контракт на бой с чемпионом WBO в полусреднем весе с американцем Теренсом Кроуфордом.

Поединок пройдет 10 декабря в Омахе.

Изначально Кроуфорд должен был драться с соотечественником Эрролом Спенсом, который так и не подписал нужные бумаги, поэтому организация нашла чемпиону нового соперника.

«Давид Аванесян — очень сложная задача. Он выиграл нокаутом шесть раз подряд, этот парень опасен. После Аванесяна мой план остается прежним: надрать задницу Эрролу Спенсу», - сказал Кроуфорд американским журналистам.

Кроуфорд непобедим на профессиональном ринге, в своих 38 победных боях он 29 раз выиграл нокаутом.

На счету Аванесяна 29 побед (17 нокаутов), три поражения и одна ничья.