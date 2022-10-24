Менеджер Усика анонсировал бой с Тайсоном Фьюри

Украинский боксер Александр Усик проведет бой против британца Тайсона Фьюри. Об этом заявил его менеджер, Александр Красюк.

Ранее стало известно, что Фьюри вернется на ринг 3 декабря, а его соперником станет соотечественник Дерек Чисора.

«Фьюри всегда просит много денег, хочет драться с топовым боксером, но он дерется с Чисорой в третий раз. Он большая звезда, и если ему не повезет, то 3 декабря он станет следующим соперником Александра Усика», – заявил Красюк американским СМИ.

Напомним, британец – чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC, а украинец является обладателем титулов по версиям WBA Super, IBF и WBO.

Ранее сообщалось, что их поединок может пройти в феврале 2023 года.