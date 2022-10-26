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Александр Усик – боксер года по версии WBO

35-летний украинец – чемпион мира по версиям WBA Super, IBF и WBO.
26 октября 2022 09:52
автор: Артур Гичунцев

В эти дни в Сан-Хуане (Пуэрто-Рико) проходит ежегодный съезд Всемирной боксерской организация (WBO). В ходе мероприятия украинец Александр Усик был назван боксером года. Об этом сообщают американские СМИ.

Напомним, уроженец Крыма является чемпионом мира по версиям WBA Super, IBF и WBO в тяжелом весе. На его счету 20 боев и 20 побед (13 – нокаутом). В крайнем поединке он победил по решению судей британца Энтони Джошуа.

Ранее сообщалось, что Усик встретится с другим представителем Великобритании, Тайсоном Фьюри, который не знает поражений и владеет титулом по версии WBC.

источник: «Советский спорт»
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