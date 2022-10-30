Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Ломаченко победил Ортиса, нанеся Джемейну первое поражение в карьере

Бой прошел в Нью-Йорке.
30 октября 2022 10:32

Украинский боксер Василий Ломаченко оказался сильнее представителя США Джемейна Ортиса в поединке, который прошел на арене Hulu Theater в Madison Square Garden в Нью-Йорке.

Отметим, что бой продлился все 12 раундов и завершился победой украинца единогласным решением судей (115-113,116-112,117-111).

Таким образом, на счету 34-летнего Ломаченко стало 17 побед и два поражения.

Что касается 26-летнего Ортиса, то он потерпел первое поражение в карьере при 16 победах и одной ничьей.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Ломаченко победил Ортиса, нанеся Джемейну первое поражение в карьере
Бой прошел в Нью-Йорке.
30.10.2022 10:32
Бокс
Бивол – о бое с Рамиресом: Хочу увидеть, что в его рекорде больше нет нолика в графе поражений
За всю карьеру мексиканец одержал 44 победы.
26.10.2022 16:59
Бокс
автор: Артур Гичунцев
Александр Усик – боксер года по версии WBO
35-летний украинец – чемпион мира по версиям WBA Super, IBF и WBO.
26.10.2022 09:52
Бокс
автор: Артур Гичунцев
Первый канал в прямом эфире покажет бой Дмитрия Бивола и Хильберто Рамиреса
Поединок состоится 5 ноября.
24.10.2022 21:05
Бокс
автор: Артур Гичунцев
Менеджер Усика анонсировал бой с Тайсоном Фьюри
Ранее сообщалось, что поединок пройдет в феврале 2023 года.
24.10.2022 12:19
Бокс
автор: Артур Гичунцев
Сборная России не примет участие в юношеском чемпионате мира
Ранее сообщалось, что этот турнир станет первым для боксеров из РФ международным турниром.
23.10.2022 17:00
Бокс
автор: Александр Поволоцкий
Российский боксер Аванесян получил чемпионский бой в полусреднем весе
Соперником 34-летнего россиянина будет Теренс Кроуфорд.
21.10.2022 19:57
Бокс
автор: Максим Скороходов
Василий Ломаченко назвал тройку лучших боксеров в истории
Среди них оказался Рой Джонс.
17.10.2022 18:29
Бокс
автор: Артур Гичунцев
Деонтей Уайлдер проведет бой с Энди Руисом в 2023 году
Накануне Деонтей нокаутировал Хеллениуса.
16.10.2022 14:40
Бокс
Уайлдер считает, что его победа нокаутом над Хелениусом напугает Усика
Накануне Деонтей нокаутировал своего соперника.
16.10.2022 12:50
Бокс
У Кучерова — победный, у Овечкина — 784-й, у Капризова — рекордный! Русские звезды отметились знаковыми голами в НХЛ (видео)
Шайбы Никиты Кучерова и Александра Овечкина помогли «Тампе» и «Вашингтону» обыграть на выезде «Сан-Хосе» (4:3) и «Нэшвилл» (3:0), а вот гола Кирилла Капризова не хватило «Миннесоте» для победы над «Детройтом» (1:2).
«Да не бил никто Баринова — просто рука и лицо нашли друг друга». Валерий Масалитин — об отмененном голе Ушакова
Ветеран ЦСКА Валерий Масалитин подвел для «Плеймейкера» итоги матча армейцев против «Локомотива» (1:0) и их выступлений в первом круге РПЛ в целом.
«Стараюсь играть не только на ребят из Латинской Америки». Хесус Медина — о победном голе за ЦСКА и погоне за «Зенитом»
Полузащитник ЦСКА Хесус Медина, забивший победный мяч в ворота «Локомотива» в 15-м туре РПЛ (1:0), рассказал о своей игре, дебюте Матвея Лукина и золотой гонке.
Первое дерби в пользу красно-синих! Как ЦСКА победил «Локо» (видео)
В 15-м туре РПЛ армейцы прервали серию из трех игр без побед, взяв три очка во встрече с железнодорожниками (1:0).
«Я зол, что играю по 10-15 минут за матч». Тюкавин — о борьбе за место в составе «Динамо»
Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин после победы над «Химками» в 15-м туре РПЛ (6:1) прокомментировал свою игру и прогресс команды.
Новое «секретное оружие» Тутберидзе! Как Петросян ошарашила Трусову тройным акселем в Сочи
На втором этапе Гран-при России короткую программу уверенно выиграла Аделия Петросян. Новая звезда Этери Тутберидзе на восемь баллов оторвалась от ее бывшей воспитанницы – знаменитой Александры Трусовой.
«Химки» самораспускаются? Глушакова отправили с игры домой, тренера удалили, команда получила шесть от «Динамо»
Первый круг РПЛ химчане завершили разгромным поражением от бело-голубых (1:6).
«Смена тренера мгновенно «Локо» не оживит — ЦСКА сейчас сильнее и победит 2:0». Прогноз Ловчева на столичное дерби
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев оценил для «Плеймейкера» шансы соперников по одному из центральных матчей 15-го тура РПЛ (29 октября, 19:00).
Не торопитесь ставить все деньги на украинскую Матрицу! Расклады перед боем Ломаченко — Ортис
В ночь на 30 октября в Нью-Йорке пройдет поединок в рамках легкого веса между Василием Ломаченко и Джемейном Ортисом. «Плеймейкер» оценивает шансы боксеров.
«Как капитан, он не имеет права удаляться». Роман Ротенберг — о Яшкине после победы над «Динамо» в тысячном матче СКА
Главный тренер СКА Роман Ротенберг подвел итоги матчи регулярного чемпионата КХЛ против московского «Динамо» (4:3Б).
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика