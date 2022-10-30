Ломаченко победил Ортиса, нанеся Джемейну первое поражение в карьере

Украинский боксер Василий Ломаченко оказался сильнее представителя США Джемейна Ортиса в поединке, который прошел на арене Hulu Theater в Madison Square Garden в Нью-Йорке.
Отметим, что бой продлился все 12 раундов и завершился победой украинца единогласным решением судей (115-113,116-112,117-111).
Таким образом, на счету 34-летнего Ломаченко стало 17 побед и два поражения.
Что касается 26-летнего Ортиса, то он потерпел первое поражение в карьере при 16 победах и одной ничьей.
источник: «Советский спорт»