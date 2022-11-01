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Глава Matchroom Boxing заявил, что Биволу предстоит самый тяжелый бой в карьере

Российский чемпион подерется с мексиканцем Рамиресом
01 ноября 2022 19:02
автор: Максим Скороходов

Глава промоушена Matchroom Boxing Эдди Хирн высказался о чемпионском поединке между россиянином Дмитрием Биволом и мексиканцем Хильберто Рамиресом.

«Биволу определенно предстоит один из самых тяжелых боев в профессиональной карьере. Хильберто Рамирес — натуральный полутяжеловес, а также бывший чемпион мира. Как и Бивол, он еще ни разу не проиграл ни одного боя и хочет создать собственное наследие в этом виде спорта», - сказал Хирн профильной прессе.

Отметим, что бой между спортсменами состоится 5 ноября в Абу-Даби. Россиянин будет защищать титул чемпиона мира по версии WBA в полутяжелом весе.

На счету 31-летнего Бивола 20 боев, а Рамирeс провел 44 поединка на профессиональном ринге.

источник: «Советский спорт»
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