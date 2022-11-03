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Чемпион мира по версии WBA Бивол: В субботу меня ждет самый сложный бой в карьере

Российский боксер настраивается на бой с Хильберто Рамиресом.
03 ноября 2022 14:54
автор: Александр Евграфов

Чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полутяжелом весе россиянин Дмитрий Бивол считает предстоящий бой против мексиканца Хильберта Рамиреса самым сложным в своей карьере.

«Люди иногда говорят мне, что я уже достиг всего, но это выглядит так, словно они пытаются потушить мой огонь. Я до сих пор думаю о мечте, чтобы реализовать тот потенциал, который у меня есть. Я хочу побеждать, сосредоточен на своей тренировке и тех противниках, которые у меня есть. В субботу между ждет самый сложный бой в карьере. И я особенно сосредоточен на нем», - сказал Бивол на пресс-конференции в Абу-Даби.

Дмитрий Бивол провел на профессиональном ринге 20 боев и во всех побеждал, 11 из них завершил нокаутами. У Рамиреса 44 боя также без поражений, он является бывшим чемпионом мира во втором среднем весе.

Бой с Рамиресом состоится в ночь с субботы на воскресенье в Абу-Даби.

источник: «Советский спорт»
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