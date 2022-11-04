Де ла Хойя объяснил, что поможет Рамиресу отобрать пояс у Бивола

Экс-чемпион мира в шести весовых категориях по боксу Оскар Де ла Хойя поделился ожиданиями от боя между действующим чемпионом в полутяжелом весе Дмитрием Биволом и мексиканцем Хильберто Рамиресом.

«Чтобы выиграть титул чемпиона мира, от Рамиреса потребуется очень много дисциплины и решимости. Он проделал большую работу и стал жестким полутяжеловесом. Теперь пришло время забрать награду.

Хильберто должен поставить на кон все. Удары по корпусу должны ему помочь. У Бивола отличная работа ног, и необходимо компенсировать все его преимущества. Рамирес способен на это», - приводит слова Де ла Хойи зарубежная пресса.

Напомним, поединок пройдет 5 ноября в Абу-Даби.