Бивол нанес поражение Рамиресу и защитил титул чемпиона WBA

Российский боксер Дмитрий Бивол смог защитить титул чемпиона мира по версии WBA Super в полутяжелой весовой категории.

Отметим, что 31-летний спортсмен нанес поражение мексиканцу Хильберто Рамиресу в поединке, который прошел в Абу-Даби.

Бивол одержал победу единогласным решением судей по итогам всех 12 раундов. Один из рефери отдал предпочтение Дмитрию со счетом 118-110, а еще два - 117-111.

Добавим, что теперь на счету россиянина 21 победа в 21 поединке, у 31-летнего мексиканца первое поражение в карьере, ранее у него было 44 победы.



