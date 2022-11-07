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Боксер из Казахстана введен в кому после проигранного боя (видео)

Медики оценивают состояние спортсмена как тяжелое.
07 ноября 2022 17:56
автор: Александр Евграфов

Казахстанский боксер Айдос Ербосынулы введен в искусственную кому после госпитализации в медицинский центр Миннеаполиса, сообщают американские СМИ.

Ербосынулы проиграл бой за звание чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации в суперсреднем весе кубинцу Дэвиду Моррелу. Схватка продлилась 12 раундов, в последнем казахстанский боец пропустил много ударов по голове и вскоре был нокаутирован.

По данным источника, врачи диагностировали у казахстанца кровоизлияние в мозг, после чего он был помещен в искусственную кому. Состояние боксера оценивается как очень тяжелое.

Айдос Ербосынулы провел на ринге 17 боев, 16 из которых выиграл, его соперник Дэвид Моррелл – восемь и во всех одержал победы.

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