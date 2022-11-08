Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Энтони Джошуа сфотографировался с Русланом Проводниковым

Встреча состоялась на одном из пляжей ОАЭ.
08 ноября 2022 17:47
автор: Артур Гичунцев

Британский боксер Энтони Джошуа выложил совместный снимок с бывшим чемпионом мира в полусреднем весе по версии WBO Русланом Проводниковым. Встреча состоялась на одном из пляжей ОАЭ.

Напомним, 38-летний Проводников завершил карьеру в декабре 2021 года. В его активе 25 побед и 5 поражений. Последний бой он провел летом 2016-го.

Что касается Джошуа, то британец владел титулами в тяжелом весе по версиям WBA Super, IBF и WBO, но потерял их в результате поражения от украинца Александра Усика.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Энтони Джошуа сфотографировался с Русланом Проводниковым
Встреча состоялась на одном из пляжей ОАЭ.
08.11.2022 17:47
Бокс
автор: Артур Гичунцев
Боксер из Казахстана введен в кому после проигранного боя (видео)
Медики оценивают состояние спортсмена как тяжелое.
07.11.2022 17:56
Бокс
автор: Александр Евграфов
Де ла Хойя поздравил Бивола с победой над Рамиресом
Поединок прошел в Абу-Даби.
06.11.2022 11:20
Бокс
автор: Александр Поволоцкий
Бивол нанес поражение Рамиресу и защитил титул чемпиона WBA
Мексиканец потерпел первое поражение в карьере.
06.11.2022 08:30
Бокс
автор: Александр Поволоцкий
Де ла Хойя объяснил, что поможет Рамиресу отобрать пояс у Бивола
Боксеры проведут бой за титул в полутяжелом весе.
04.11.2022 23:36
Бокс
автор: Александр Шульгин
Бивол и Рамирес показали почти одинаковый вес перед боем
Оба бойца готовятся к бою за титул чемпиона по версии WBA.
04.11.2022 20:24
Бокс
автор: Александр Евграфов
Бивол – о заявлении Рамиреса: Мне без разницы, что у него в голове
По словам россиянина, он сосредоточил внимание на других вещах.
04.11.2022 13:27
Бокс
автор: Артур Гичунцев
Бивол и Рамирес провели дуэль взглядов (видео)
Бой состоится 5 ноября и будет показан в прямом эфире «Первого канала».
03.11.2022 16:37
Бокс
автор: Артур Гичунцев
Чемпион мира по версии WBA Бивол: В субботу меня ждет самый сложный бой в карьере
Российский боксер настраивается на бой с Хильберто Рамиресом.
03.11.2022 14:54
Бокс
автор: Александр Евграфов
Глава Matchroom Boxing заявил, что Биволу предстоит самый тяжелый бой в карьере
Российский чемпион подерется с мексиканцем Рамиресом
01.11.2022 19:02
Бокс
автор: Максим Скороходов
Только Холанд круче Шупо-Мотинга! Главные цифры футбольного уик-энда
Самые интересные статистические факты об очередных турах национальных чемпионатов.
Триумф Кудерметовой, невезение Касаткиной и побег «художницы» в Германию. Новые приключения наших нейтралов
В США завершился итоговый турнир женского теннисного сезона. В парном разряде чемпионками стали россиянка Вероника Кудерметова и Элизе Мертенс из Бельгии.
А осадочек остался… Почему «погашенный» скандал с Чистяковым — это полный провал «Зенита»
8 ноября Дмитрий Чистяков присоединился к основному составу чемпионов России, несмотря на прежние заявления руководства клуба об отстранении защитника..
788-й гол Овечкина и «покер» Кузнецова! Как русские звезды НХЛ «отметили» пятисотый матч Макдэвида (видео)
Шесть очков Евгения Кузнецова и Александра Овечкина обеспечили «Вашингтону» яркую победу над «Эдмонтоном» (5:4), чей лидер Коннор Макдэвид проводил юбилейную игру в НХЛ.
Месси — чемпион, Неймар — без финала, Англия и Германия — без медалей. Подробный прогноз на ЧМ-2022
«Плеймейкер» оценил шансы всех 32 участников стартующего 20 ноября чемпионата мира по футболу в Катаре. А заодно изучил букмекерскую линию на предмет самых интересных ставок на исход турнир для той или иной сборной.
«Буду болеть за Месси и «Реал», но «Бавария» — главный фаворит». Мостовой подвел итоги жеребьевки Лиги чемпионов
Знаменитый в прошлом футболист Александр Мостовой оценил для «Плеймейкера» самые интересные пары 1/8 финала Лиги чемпионов.
Роналду против «Барселоны» — в 1/16 финала Лиги Европы! Жребий в Ньоне был беспощаден к фаворитам
В штаб-квартире УЕФА прошла жеребьевка первого раунда плей-офф Лиги Европы.
«Судилище» над зенитовцем Чистяковым и другие футбольные мемы
Главные новости футбола в картинках и видосиках.
Сразу два досрочных финала! Как жребий свел в 1/8 финала Лиги чемпионов «ПСЖ» с «Баварией» и «Реал» с «Ливерпулем»
7 ноября в штаб-квартире УЕФА в Ньоне состоялась жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Не такой уж он древний, чтобы заканчивать карьеру». Колыванов — о перспективах Дзюбы в России после Турции
Бывший нападающий сборной России Игорь Колыванов поделился с «Плеймейкером» мнением об уходе Артема Дзюбы из «Аданы» и его возможном возвращении в РПЛ.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика