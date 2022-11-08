Энтони Джошуа сфотографировался с Русланом Проводниковым

Британский боксер Энтони Джошуа выложил совместный снимок с бывшим чемпионом мира в полусреднем весе по версии WBO Русланом Проводниковым. Встреча состоялась на одном из пляжей ОАЭ.

Напомним, 38-летний Проводников завершил карьеру в декабре 2021 года. В его активе 25 побед и 5 поражений. Последний бой он провел летом 2016-го.

Что касается Джошуа, то британец владел титулами в тяжелом весе по версиям WBA Super, IBF и WBO, но потерял их в результате поражения от украинца Александра Усика.