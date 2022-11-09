Чемпионат мира по боксу среди женщин пройдет в 2023 году в Индии

Чемпионат мира по боксу среди женщин пройдет в 2023 году в Нью-Дели, сообщается на сайте Международной ассоциации бокса (IBA).

Объявление об этом было сделано на совместной пресс-конференции президента IBA Умара Кремлева и главы федерации бокса Индии (BFI) Аджай Сингха.

«Индия увлечена боксом, проведение чемпионата мира станет отличной возможностью отпраздновать многочисленные победы, а также вдохновить еще больше женщин заняться спортом», - отметил Кремлев.

Ранее в Нью-Дели проводились чемпионаты мира среди женщин в 2006 и 2018 году. В 2017 году Гувахати принимал молодежный женский чемпионат.

Женский чемпионат мира по боксу 2022 года прошел в Стамбуле в мае. Российские и белорусские спортсменки не были допущены к соревнованиям. Позже IBA объявила о полном снятии ограничений на участие в турнирах боксеров из России и Белоруссии.