World Cup 2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

В боксе внедрят систему видеопросмотра боя

Международная ассоциация бокса (IBA) надеется, что это поможет решать спорные ситуации.
11 ноября 2022 15:38
автор: Александр Евграфов

Система видеопросмотра боя при возникновении спорных ситуаций в исходе поединка будет внедрена в боксе, сообщается на сайте Международной ассоциации бокса (IBA).

Она будет активирована автоматически, если существует различия между результатами пяти судей, наблюдателей и эксперта по оценке. Наблюдатель также может сделать это в ручном режиме, если посчитает, что действия рефери нарушили правила, и это нарушение повлияло на результат боя.

По итогам видеопросмотра результат боя может быть пересмотрен. По замыслу инициаторов проекта, решение на основе видеопросмотра должно быть принято не позже чем через пять минут.

Система видеопросмотра боя начнет действовать на молодежном чемпионате мира в Ла-Нусии (Испания), а на всех соревнованиях под эгидой IBA она появится к январю 2023 года.

Это интересно:
В боксе внедрят систему видеопросмотра боя
Международная ассоциация бокса (IBA) надеется, что это поможет решать спорные ситуации.
11.11.2022 15:38
Бокс
автор: Александр Евграфов
Чемпионат мира по боксу среди женщин пройдет в 2023 году в Индии
Местом проведения выбраны Нью-Дели, которые уже принимали подобный турнир в 2006 и 2018 году.
09.11.2022 16:21
Бокс
автор: Александр Евграфов
Менеджер Усика – о бое с Фьюри: Мы сделали все. Теперь одному парню остается сказать «да»
Ранее сообщалось, что поединок может состояться в феврале 2023 года.
08.11.2022 23:40
Бокс
автор: Артур Гичунцев
WBC исключил российских и белорусских боксеров из рейтингов организации
Политика продолжает влиять на спорт.
08.11.2022 22:39
Бокс
автор: Максим Скороходов
Энтони Джошуа сфотографировался с Русланом Проводниковым
Встреча состоялась на одном из пляжей ОАЭ.
08.11.2022 17:47
Бокс
автор: Артур Гичунцев
Боксер из Казахстана введен в кому после проигранного боя (видео)
Медики оценивают состояние спортсмена как тяжелое.
07.11.2022 17:56
Бокс
автор: Александр Евграфов
Де ла Хойя поздравил Бивола с победой над Рамиресом
Поединок прошел в Абу-Даби.
06.11.2022 11:20
Бокс
автор: Александр Поволоцкий
Бивол нанес поражение Рамиресу и защитил титул чемпиона WBA
Мексиканец потерпел первое поражение в карьере.
06.11.2022 08:30
Бокс
автор: Александр Поволоцкий
Де ла Хойя объяснил, что поможет Рамиресу отобрать пояс у Бивола
Боксеры проведут бой за титул в полутяжелом весе.
04.11.2022 23:36
Бокс
автор: Александр Шульгин
Бивол и Рамирес показали почти одинаковый вес перед боем
Оба бойца готовятся к бою за титул чемпиона по версии WBA.
04.11.2022 20:24
Бокс
автор: Александр Евграфов
Четверной в 25 лет? Легко! Похоже, Туктамышева готовит бомбу к московскому Гран-при
12 и 13 ноября в Москве пройдет четвертый этап Гран-при России.
Туда не ходи — сюда ходи. Что можно и что нельзя болельщикам на ЧМ-2022
Многие страшилки о стартующем 20 ноября чемпионате мира по футболу оказались фейками. А какими будут настоящие правила поведения болельщиков во время турнира в Катаре? «Плеймейкер» разбирается.
Матрасный Майк обновил рекорд! Букмекерский обзор
Главные новости из мира беттинга.
Ферстаппен не победит, и это не фантастика! Расклады на Гран-при Бразилии
11 - 13 ноября на легендарном автодроме «Интерлагос» в Сан-Паулу пройдет 21-й этап сезона «Формулы-1». «Плеймейкер» оценивает шансы пилотов и команд.
Хет-трик и сотый гол в НХЛ! Как Свечников стал супергероем (видео)
Три гола Андрея Свечникова позволили «Каролине» одержать убедительную победу над «Эдмонтоном» (7:2) в матче чемпионата НХЛ.
Кто из наших пролезет в настоящую элиту — может, Самсонова? Итоги женского теннисного сезона
В 2022 году сразу несколько россиянок поднялись в верхние этажи теннисной иерархии. Прогресс налицо, но кое-чего не хватает: хоть одной настоящей звезды и успехов на турнирах «Большого шлема».
Сенсация по расписанию. Почему СКА потерпел два поражения на Дальнем Востоке
Второе кряду поражение СКА в чемпионате совпало с развернувшейся в сети дискуссией о перегруженности календаря КХЛ.
«Мичков сильнее Бедарда, а Димидов лучше всех». Тренер молодежной сборной России — о «Лига Ставок Кубке Будущего» и не только
Главный тренер сборной России U20 Владимир Филатов поделился ожиданиями от турнира в Санкт-Петербурге, который пройдет с 13 по 16 ноября с участием молодых российских, белорусских и казахстанских хоккеистов.
«Такие соревнования сейчас — на вес золота». Главный тренер юниорской сборной России — о турнире «Лига Ставок Кубок Будущего»
Главный тренер сборной России U18 Игорь Ефимов рассказал о подготовке к представительному турниру в Санкт-Петербурге, где 13-16 ноября соперниками его подопечных станут молодежные команды России, Белоруссии и Казахстана.
«Фетисов неправильно понял меня, я не сравнивал Ротенберга с Тарасовым». Третьяк — перед турниром «Лига Ставок Кубок Будущего»
Президент ФХР Владислав Третьяк ответил на самые актуальные хоккейные вопросы в преддверии нового турнира «Лига Ставок Кубок Будущего», который пройдет в Санкт-Петербурге 13 - 16 ноября с участием молодежной и юниорской сборных России, а также молодежек Белоруссии и Казахстана.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика