В боксе внедрят систему видеопросмотра боя

Система видеопросмотра боя при возникновении спорных ситуаций в исходе поединка будет внедрена в боксе, сообщается на сайте Международной ассоциации бокса (IBA).

Она будет активирована автоматически, если существует различия между результатами пяти судей, наблюдателей и эксперта по оценке. Наблюдатель также может сделать это в ручном режиме, если посчитает, что действия рефери нарушили правила, и это нарушение повлияло на результат боя.

По итогам видеопросмотра результат боя может быть пересмотрен. По замыслу инициаторов проекта, решение на основе видеопросмотра должно быть принято не позже чем через пять минут.

Система видеопросмотра боя начнет действовать на молодежном чемпионате мира в Ла-Нусии (Испания), а на всех соревнованиях под эгидой IBA она появится к январю 2023 года.