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Следующим соперником Бивола может стать британец Буатси

Промоутер Эдди Хирн намерен вскоре анонсировать новый бой непобежденного чемпиона мира.
24 ноября 2022 12:50
автор: Александр Евграфов

Британский промоутер Эдди Хирн считает, что следующим соперником чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полутяжелом весе россиянина Дмитрия Бивола, может стать британец Джошуа Буатси, сообщают американские СМИ.

Буатси провел 16 боев на профессиональном ринге и все 16 выиграл. В активе 31-летнего Бивола 21 бой, в которых он не знал поражений.

В ноябре Бивол провел обязательный бой за титул и победил мексиканца Хильберто Рамиреса, защитив свое чемпионство.

Ранее Канело Альварес отказался боксировать с Биволом в возможном матче-реванше.

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Промоутер Эдди Хирн намерен вскоре анонсировать новый бой непобежденного чемпиона мира.
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