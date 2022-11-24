Следующим соперником Бивола может стать британец Буатси

Британский промоутер Эдди Хирн считает, что следующим соперником чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полутяжелом весе россиянина Дмитрия Бивола, может стать британец Джошуа Буатси, сообщают американские СМИ.

Буатси провел 16 боев на профессиональном ринге и все 16 выиграл. В активе 31-летнего Бивола 21 бой, в которых он не знал поражений.

В ноябре Бивол провел обязательный бой за титул и победил мексиканца Хильберто Рамиреса, защитив свое чемпионство.

Ранее Канело Альварес отказался боксировать с Биволом в возможном матче-реванше.