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Альварес требует реванша с Биволом

Мексиканец опроверг, что отказывался от боя.
24 ноября 2022 16:34
автор: Александр Евграфов

Мексиканский боксер Сауль Альварес заявил, что требует проведения матча-реванша с россиянином Дмитрием Биволом, сообщают мексиканские СМИ.

Причиной майского поражения от россиянина, Альварес назвал травму руки, с которой он вынужден был выйти на ринг.

«Одинаковый вес, те же самые условия и я смогу взять реванш. Я знаю, что смогу, мне не хватило пары раундов до победы. Я вышел на ринг с проблемами с рукой. Он не сможет прибавить, а я смогу», - цитирует Альвареса источник.

Канело Альварес проиграл в мае Биволу в бою за звание чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в полутяжелом весе. В ноябре Бивол защитил титул в бою против мексиканца Хильберто Рамиреса, а Альварес в сентябре победил казахстанца Геннадия Головкина.

На счету Бивола 21 бой и 21 победа на профессиональном ринге. Ранее сообщалось, что Альварес отказался от боя с Биволом, а британский промоутер Джошуа Хирн заявил, что следующим соперником Бивола может стать британец Буатси.

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