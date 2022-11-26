Экс-чемпион мира по боксу Фуэнтес скончался после года, проведенного в коме

Мексиканский боксер, бывший чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) в легком весе скончался после года, проведенного в коме, сообщил президент WBO Маурисио Сулейман.

Фуэнтес получил травму головы во время боя против своего соотечественника Давида Куэльяра в октябре 2021 года. После поражения нокаутом в шестом раунде он был госпитализирован, ему была сделана операция и он впал в кому.

«Мойзес Фуэнтес упокоился с миром. Воин, который сражался до последнего вздоха», - говорится в сообщении Сулеймана.

Спортсмену было 37 лет. На профессиональном ринге он провел 33 боя, в 25 победил, один завершил вничью, а в семи потерпел поражение.