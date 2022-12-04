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Усик заявил, что весь мир ждет его бой с Фьюри

Боксеры встретились на очередном бое Тайсона.
04 декабря 2022 20:32
автор: Максим Скороходов

Чемпион мира в тяжелом весе по версиям WBA, IBF, WBO и IBO украинец Александр Усик высказался о возможном поединке с лучшим в своей категории у промоушена WBC британцем Тайсоном Фьюри.

«Я посмотрел в его безумные глаза. Я очень хочу, чтобы следующий бой был с Фьюри. Весь мир этого хочет. Все люди хотят увидеть этот бой. Это нужно именно им. Я собираюсь бороться за звание абсолютного чемпиона», - сказал Усик YouTube-каналу iFL TV.

Напомним, что Фьюри вызвал украинца после того, как в третий раз победил своего соотечественника Дерека Чисору.

источник: «Советский спорт»
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