World Cup 2022МАРАФОН КАТАР-2022ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Бетербиев изъявил желание провести бой против Усика

Боксеры уже встречались на любительском ринге.
06 декабря 2022 11:14
автор: Артур Гичунцев

Чемпион мира в полутяжелом весе по версиям WBC, WBO и IBF Артур Бетербиев не стал скрывать, что хочет подраться с украинцем Александром Усиком.

Напомним, боксеры уже встречались на любительском ринге. Это случилось на ОИ-2012 в Лондоне, и тогда победу одержал Усик, хотя, Бетербиев доминировал большую часть времени.

«Буду очень рад, если этот бой состоится в профессионалах. Верю, что могу дать ему очень хороший бой. Не буду говорить, что одолею Усика, хотя я уже его побеждал. Даже если я одержу победу над ним, то не хочу говорить об этом», – заявил россиянин ютуб-каналу iD Boxing.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Бетербиев изъявил желание провести бой против Усика
Боксеры уже встречались на любительском ринге.
06.12.2022 11:14
Бокс
автор: Артур Гичунцев
Усик заявил, что весь мир ждет его бой с Фьюри
Боксеры встретились на очередном бое Тайсона.
04.12.2022 20:32
Бокс
автор: Максим Скороходов
«Я выбью тебе зубы». Фьюри после третей победы над Чисорой вызвал на бой Усика
Поединок между главными тяжеловесами бокса все ближе.
04.12.2022 16:35
Бокс
автор: Максим Скороходов
Чисора отвернулся от Фьюри на дуэли взглядов (видео)
Боксерский поединок между спортсменами пройдет 3 декабря.
01.12.2022 21:21
Бокс
автор: Максим Скороходов
Экс-чемпион мира по боксу Фуэнтес скончался после года, проведенного в коме
Мексиканскому боксеру было 37 лет.
26.11.2022 14:12
Бокс
автор: Александр Евграфов
Альварес требует реванша с Биволом
Мексиканец опроверг, что отказывался от боя.
24.11.2022 16:34
Бокс
автор: Александр Евграфов
Следующим соперником Бивола может стать британец Буатси
Промоутер Эдди Хирн намерен вскоре анонсировать новый бой непобежденного чемпиона мира.
24.11.2022 12:50
Бокс
автор: Александр Евграфов
Усик сразится с хорватом Хрговичем в рамках защиты титула IBF 
На данный момент оба бойца остаются непобежденными.
13.11.2022 12:35
Бокс
автор: Глеб Шевяков
Бивол поднялся на 7-е место в рейтинге лучших боксеров мира по версии ESPN
Россиянин не знает поражений на профессиональном уровне.
11.11.2022 23:39
Бокс
автор: Артур Гичунцев
В боксе внедрят систему видеопросмотра боя
Международная ассоциация бокса (IBA) надеется, что это поможет решать спорные ситуации.
11.11.2022 15:38
Бокс
автор: Александр Евграфов
Неймару остался один мяч до Пеле (76:77)! Летопись всех голов ЧМ-2022 (видео обновляется)
«Плеймейкер» представляет подборку всех голов проходящего в Катаре чемпионата мира по футболу. Страница обновляется после каждого игрового дня турнира.
Танцует даже тренер! Как Бразилия с вернувшимся Неймаром устроила тайм-карнавал с Кореей и вышла в четвертьфинал ЧМ-2022
Сборная Бразилии, забив четыре мяча в первом тайме, разгромила Южную Корею (4:1) и вышла в 1/4 финала чемпионата мира в Катаре на Хорватию.
Наши люди — в четвертьфинале ЧМ-2022! Как Хорватия с зенитовцем Ловреном и экс-армейцем Влашичем победила Японию в серии пенальти
Сборная Хорватии преодолела стадию 1/8 финала на чемпионате мира в Катаре, обыграв японцев (1:1, 3:1 по пенальти) благодаря голевой передаче защитника «Зенита» Деяна Ловрена.
«Испанцы поймают Марокко на ошибках, швейцарцы выстоят против Роналду». Прогнозы Масалитина на 1/8 финала ЧМ-2022
Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от матчей 1/8 финала ЧМ-2022: Марокко – Испания и Португалия – Швейцария.
Почему настоящий чемпион – не Валиева, не Плющенко и даже не Федоров, а Гуменник
Итоги первого чемпионата России по прыжкам, прошедшего в минувшие выходные в Санкт-Петербурге.
Марокко – Испания, Португалия – Швейцария: расклад и расписание трансляций 1/8 финала ЧМ-2022 06.12.2022
6 декабря стадию 1/8 финала на чемпионате мира в Катаре закроют соседи по Пиренейскому полуострову Испания и Португалия. «Плеймейкер» представляет игры с участием трех европейских сборных.
«У японцев с хорватами будут пенальти, бразильцы уверенно пройдут корейцев». Прогнозы Кирьякова на 1/8 финала ЧМ-2022
Бывший нападающий сборной России Сергей Кирьяков поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от матчей 1/8 финала ЧМ-2022: Япония – Хорватия, Бразилия – Южная Корея.
Ежемесячный розыгрыш «Джекпота» от «Лиги Ставок» 05.12.2022: на кону 14 162 426 рублей!
5 декабря 2022 года состоится очередной розыгрыш акции «Джекпот. Большой куш», которую проводит букмекерская компания «Лига Ставок».
Кейн наконец-то забил, Три Льва раздавили Сенегал! Как Англия вышла в четвертьфинал ЧМ-2022 на Францию
Сборная Англии, одержав третью крупную победу на чемпионате мира в Катаре и забив уже 12 мячей, разгромила в 1/8 финала Сенегал (3:0) и теперь сыграет в четвертьфинале с французами.
Новый чудо-прыгун Соколовской, золото Валиевой и каскад на 16 оборотов. Как прошел чемпионат России по прыжкам
В Санкт-Петербурге завершился первый в истории официальный чемпионат России по прыжкам. Его победителями стали Камила Валиева, Григорий Федоров и команда Евгения Плющенко.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика