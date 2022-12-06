Бетербиев изъявил желание провести бой против Усика

Чемпион мира в полутяжелом весе по версиям WBC, WBO и IBF Артур Бетербиев не стал скрывать, что хочет подраться с украинцем Александром Усиком.

Напомним, боксеры уже встречались на любительском ринге. Это случилось на ОИ-2012 в Лондоне, и тогда победу одержал Усик, хотя, Бетербиев доминировал большую часть времени.

«Буду очень рад, если этот бой состоится в профессионалах. Верю, что могу дать ему очень хороший бой. Не буду говорить, что одолею Усика, хотя я уже его побеждал. Даже если я одержу победу над ним, то не хочу говорить об этом», – заявил россиянин ютуб-каналу iD Boxing.