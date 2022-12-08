Бой Усика и Фьюри пройдет не позднее 4 марта

Эгис Климас, менеджер чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе по версиям WBA, IBF и WBO Александра Усика, рассказал, как проходят переговоры с британцем Тайсоном Фьюри, сильнейшим в той же категории в WBC.

«Переговоры близки к завершению, да там и не о чем говорить. Два сильнейших на данный момент тяжеловеса и бой за звание абсолютного чемпиона мира - вот что нужно болельщикам. Вероятно, он пройдет не позднее 4 марта и, скорее всего, состоится в Ближнем Востоке. Но я слышал и другие варианты, Лондон, Катар, но мы нацелены на Саудовскую Аравию, саудовцы любят Усика», - сказал Климас британским журналистам.

И Фьюри и Усик не знают поражений на профессиональной арене. Фьюри одержал 33 победы (24 - нокаутом) при одном ничейном поединке, а в активе Усика значатся 20 побед (13 - нокаутом).