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Тим Цзю сразится за титул абсолютного чемпиона мира 28 января 2023 года

Австралийский боксер проведет поединок против американца Джермелла Чарло.
09 декабря 2022 14:12
автор: Александр Евграфов

Австралийский боксер Тим Цзю в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в первом среднем весе встретится 28 января 2023 года с американцем Джермелла Чарло.

Бой состоится в американском Парадайсе, в Неваде.

Чарло владеет четырьмя чемпионскими поясами. Он является чемпионом мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA), Международной федерации бокса (IBF) и Всемирной боксерской организаии (WBO).

Чарло – 32 года, он провел 37 боев, одержав 35 побед (19 нокаутом), 1 поражение и 1 ничья. У 28-летнего Цзю 21 бой, все завершились победой (15 нокаутом).

Тим Цзю является сыном абсолютного чемпиона мира в первом полусреднем весе Константина Цзю.

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