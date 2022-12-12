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Евгений Тищенко: «Я по-прежнему голоден и готов порвать любого»

Боксёр-профессионал, выступающий в первой тяжёлой и тяжелой весовых категориях Евгений Тищенко рассказал о своей победе на немцем Артуром Манном.
Евгений Тищенко: «Я по-прежнему голоден и готов порвать любого»
12 декабря 2022 10:52
автор: Савинова Дарья

«К этому бою у меня была самая тяжелая подготовка. Артур Манн - соперник высокого уровня, а с такими проще боксировать - они выходят в ринг за победой, и меня мотивирует их достойная позиция в рейтинге.

Разговор про Артура уже давно шел, потом появился еще один соперник, но команда выбрала именно Манна, потому что у него рекорд выше. Восемь лет назад мы с Артуром уже встречались в любительском ринге, с тех пор изменились и он, и я, и наш бокс. Я в то время был молод и голоден, сейчас я олимпийский чемпион, но по-прежнему голоден и готов порвать любого.

Манн хорошо работает на контратаках, и я рад, что у меня два раза получилось отправить его на настил. Второй раз мог пробить, просто он большую паузу взял на капу. Но ощущения, что он сдастся, у меня не было. Раненый боец всегда острее держит концентрацию. Я доволен», - передает слова Тищенко корреспондент «Советского спорта» Дарья Савинова.

Напомним, Артур Манн уже проигрывал Евгению Тищенко восемь лет назад и снова не смог устоять под ударами олимпийского чемпиона. На турнире профессионального бокса от RCC Boxing Promotions Евгений одержал победу единогласным решением судей.

источник: «Советский спорт»
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