Боксеры не поедут на Олимпиаду без разрешения IBA

Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев озвучил важное для спорта решение.

«Ни один боксер не будет участвовать в Олимпийских играх без разрешения IBA. Это впервые, когда спортсмены пошли против Международного олимпийского комитета. Все национальные федерации нас поддерживают, решение было принято единогласно», - приводит слова Кремлева mma.metaratings.ru.

Напомним, что МОК отобрал у IBA право организации олимпийских соревнований по боксу и квалификации на них.

Также IBA стала первой организацией, которая сняла с российских и белорусских спортсменов все санкции.