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Рой Джонс оценил шансы Александра Усика на победу в бою с Тайсоном Фьюри

Легендарный боксер сделал прогноз на главное противостояние 2023 года.
12 декабря 2022 18:29
автор: Артур Гичунцев

Экс-чемпион мира четырех весовых категориях Рой Джонс-младший высказался о поединке Александра Усика и Тайсона Фьюри. По его словам, украинец может одолеть британского боксера, поскольку уже побеждал более крупных соперников.

«В большинстве случаев большой крутой парень побьет маленького крутого парня. Хотя вы не должны забывать, что Усик воспользовался всеми шансами, которые получал. Не было такого испытания, которое бы он не прошел. То же касается и Тайсона Фьюри», – заявил американец YouTube-каналу iFL TV.

Напомним, британец – чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC, а украинец является обладателем титулов по версиям WBA Super, IBF и WBO.

Ранее сообщалось, что их поединок может пройти в феврале 2023 года.

источник: «Советский спорт»
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