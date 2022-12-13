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Бивол стал боксером года по версии Всемирной боксерской ассоциации

Чемпион мира получил награду на конгрессе WBA.
13 декабря 2022 12:07
автор: Александр Евграфов

Чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) россиянин Дмитрий Бивол назван «Боксером года» на сотом конгрессе организации.

В текущем сезоне Бивол дважды защищал свой пояс, победив в начале Сауля «Канело» Альвареса, а затем и не имевшим поражений экс-чемпиона мира Хильберто Рамиреса.

«Я очень рад быть частью ассоциации. WBA дала мне шанс стать чемпионом мира и защитить титул. Многие хотели отобрать его, и я провел много боев в WBA. Спасибо всем, спасибо команде. Постараюсь сделать все, что в моих силах в 2023 году», - отметил Бивол.

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