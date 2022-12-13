Боксер Иноуэ победил Батлера и стал абсолютным чемпионом в легчайшем весе

Чемпион мира в легчайшем весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC), Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF) японский боксер Наоя Иноуэ победил чемпиона по версии Всемирной боксерской организации (WBO) Пола Батлера.

Встреча, проходившая в Токио, завершилась в 11-м раунде нокаутом британца.

Иноуэ стал первым с 1972 года абсолютным чемпионом в легчайшем весе (до 53,5 кг). Пятьдесят лет назад такого же успеха добивал панамский боксер Энрике Пиндер.

29-летний японский боксер провел на профессиональном ринге 24 поединка и ни разу не проиграл. 21 бой завершил нокаутом противника. У Батлера было 37 боев, в 34 из которых он победил (15 раз нокаутом).