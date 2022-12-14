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Фьюри подтвердил, что не будет драться с Джошуа

Чемпион WBC в супертяжелом весе нацелен на бой с Усиком.
14 декабря 2022 15:33
автор: Александр Евграфов

Чемпион мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе Тайсон Фьюри подтвердил, что не будет драться с экс-чемпионом WBA, IBF и WBO в супертяжелом весе Энтони Джошуа. Об этом он заявил в эфире одного из британских телеканалов.

Фьюри нацелен на бой с Александром Усиком, ранее победившим Джошуа.

«Я могу гарантировать, что боя с Джошуа вы не увидите. Это совершенно точно. За бой с Усиком я получу вдвое больше, чем за бой с любым другим», - отметил Фьюри.

Фьюри провел на ринге 33 боя и во всех побеждал. В декабре он победил Дерека Чисору техническим нокаутом в 10-м раунде.

Украинский боксер Александр Усик в прошлом бою победил Джошуа раздельным решением судей, став чемпионом мира по версии WBA, WBO и ITF.

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